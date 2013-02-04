Лікарі про стан депутата Пабата: У нас з'явилася надія

У лікарів київської обласної лікарні, де в реанімації перебуває постраждалий від вибуху петарди лідер фракції ГАК у Київраді Олександр Пабат, з'явилася надія, повідомляє Сегодня.

Нагадаємо, НП сталася через використання петард. Пабат серйозно травмував голову, обличчя і очі.

Трагедія сталася на очах у сім'ї Олександра за містом цими вихідними. Зараз його близькі в клініці і не коментують події.

"Пацієнту було проведено кілька операцій. Досі є дуже великі проблеми через роздробленість кісток обличчя. Сьогодні третій день з дня події, коли ситуація може змінитися як в один, так і в інший бік. Поки ще багато запитань за станом здоров'я пацієнта. Є небезпека виникнення некрозу тканин. Однак, нівроку, у нас з'явилася надія", - розповів співрозмовник у лікарні.

Нагадаємо, Олександру Пабату 38 років, він активний спортсмен та автогонщик. Сім'я і оточення депутата наразі ситуацію не коментують.