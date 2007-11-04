У Запорізькій області знесуть пам`ятник голові Раднаркому УРСР

У Запорізькій області в рамках заходів, приурочених до 75-летнию Голодомору в Україні планується знести пам`ятник Власу Чубарю - голові Раднаркому УРСР в 1923-1934 рр. і перейменувати назване на його честь село Чубарівка в Пологівському районі Запорізької області.

Відповідну вимогу до керівництва Пологівської райдержадміністрації озвучив на нараді в Запорізькій ОДА перший заступник губернатора Олександр БЕРЕЖНИЙ.

Перераховуючи недоліки в роботі районних адміністрацій з підготовки до 75-річчя Голодомору, що потребують усунення, О.БЕРЕЖНИЙ заявив, що в селі Чубарівка не демонтовано бюст Власа Чубаря, який в 1923-1934 рр. очолюючи Раднарком УРСР безпосередньо був причетний до вилучення хліба у селян.

"Цей бюст в селі Чубарівка досі не демонтований, не проведена необхідна робота із заміни назви даного населеного пункту", - заявив О.БЕРЕЖНИЙ.

За інформацією Пологівської РДА, робота в цьому напрямі ведеться, проте для її виконання необхідні значні кошти і час.

"Відповідне доручення дано, і ми зобов`язані його виконати, і виконуватимемо. Проте для його реалізації будуть потрібні істотні грошові кошти: необхідне внесення змін до ряду документів в цілому ряді організацій, зокрема в дані "Укрпошти", виготовлення нової печатки, бланків і безліч інших дій, без виконання яких перейменування негативно позначиться на життєзабезпеченні жителів Чубарівки. Крім того, і це, напевно, важливіше, необхідно морально підготувати людей до даного перейменування, оскільки Чубарь тривалий час був гордістю краю, в селі створено його музей і живуть його нащадки", - повідомили в Пологівській РДА.