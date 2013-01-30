Міністр оборони Єгипту попередив про крах держави

09:12, 30 січня 2013
Світ
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Військові можуть взяти владу в свої руки.

Армія попередила Єгипет про розпад / Фото: Flickr, Ramy Raoof

Міністр оборони Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі зробив серйозне попередження протиборчим силам країни. Він оголосив, що протистояння між владою та опозицією може призвести до краху держави. Армія поки зберігає нейтралітет і не користується широкими повноваженнями по наведенню порядку, якими напередодні наділив її парламент. Однак, за оцінкою експертів, військові можуть змінити цю позицію і взяти владу в свої руки, повідомляє Комерсант.

"Подальша боротьба між політичними силами за управління країною може обернутися крахом держави, - попередив генерал Абдель-Фаттах ас-Сісі. - Якщо нинішню ситуацію залишити без термінового та комплексного лікування, це призведе до важких наслідків, які відіб'ються в першу чергу на стабільності і цілісності країни".

Протистояння між президентом-ісламістом Мохаммедом Мурсі і ліберальною опозицією вихлюпнулося на вулиці в кінці минулого тижня. Маніфестації на честь другої річниці революції, що привела в 2011 році до повалення режиму Хосні Мубарака, швидко переросли в антипрезидентські. Демонстранти у великих містах вимагають відставки президента, скасування "ісламської конституції" і формування уряду національної єдності. Поліція впоратися з заворушеннями не змогла. Число загиблих у сутичках вже перевищило 50 осіб. З подачі президента Мурсі верхня палата парламенту наділила армію широкими повноваженнями по наведенню порядку. Однак військові поки обмежилися взяттям під контроль стратегічно важливих об'єктів на зразок Суецького каналу.

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