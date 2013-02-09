Ударівець заявляє, що йому погрожують фізичною розправою

Про це йдеться у повідомленні, переданому УНІАН прес-службою депутата.

«На адресу моєї приймальні у Полтаві по вул. Конституції, 11 надійшов лист із прямими погрозами моєму життю і здоров’ю. У записці мені радять заспокоїтися, інакше я буду наступним, а мій помічник - приречений», - зазначив С.Каплін.

Він нагадав, що нещодавно було скоєно напад на його помічника Єгора Мкртчяна, який зазнав тяжких травм та опинився у лікарні, проте злочинців і досі не покарано.

Погрози, які надходять від невідомих осіб, С.Каплін пов’язує зі своєю політичною діяльністю.

«Це виклик між мною та владою – як місцевою, так і центральною за те, що я викорінюю корупційні дії провладних чиновників", - вважає депутат.

Він звернувся до міністра внутрішніх справ та голови СБУ з вимогою попередити всі незаконні дії, які плануються проти нього.

"Заявляю: якщо зі мною щось станеться, особисту відповідальність за це понесе міністр внутрішніх справ", - заявив С.Каплін.