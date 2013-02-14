Фесенко каже, що рішенням ВАСУ влада мститься Балозі за вихід з фракції ПР

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

В.Фесенко зазначив, що рішення Вищого адміністративного суду України про позбавлення повноважень депутатів Павла Балоги та Олексндра Домбровського інспіроване владою і є «елементом помсти». Він нагадав, що, зокрема, П.Балога спочатку вступив у фракцію Партії регіонів, а потім вийшов з неї, за що, можливо, й був покараний.

За словами політолога, ще одним мотивом для цього судового рішення є намагання владних сил вплинути на депутатів-мажоритарників. «Це пов'язано з проблемою стабілізації парламентської більшості», - сказав В.Фесенко.

Разом з тим, зауважив він, влада від цього рішення отримала протилежний результат, адже близькі до П.Балоги та О.Домбровського Віктор Балога і Петро Порошенко піддали рішення суду надвичайно різкій критиці.

На думку експерта, певним виходом із ситуації може стати рішення Конституційного Суду у цій справі.

В.Фесенко не став прогнозувати, яким саме воно може бути, і додав, що це також залежатиме й від того, як сформульовано подання до КСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що вже направив до КСУ подання щодо відповідності Основному Закону рішення Вищого адміністративного суду від 8 лютого про позбавлення народних депутатів П.Балоги та О.Домбровського повноважень.

Приводом для рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Сергійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах № 11 і № 71", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.