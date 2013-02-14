Власенко: Справу Щербаня слухатиме суддя, який позбавив житла вчительку
22:53, 14 лютого 2013Політика
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Справу про вбивство депутата Євгена Щербаня 15 лютого слухатиме суддя Віктор Кицюк.
Сергій Власенко назвав ім'я судді
Про це повідомив захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко в ефірі 5 каналу.
Кицюк виносив рішення у справі київської вчительки Ніни Москаленко, яка програла апеляційний суд, пов’язаний з рейдерським захопленням її землі та житла нагадує Українська правда.
"Як він нехтував правами пані Ніни, так він нехтуватиме правами Юлії Тимошенко, правами захисту і так далі", - каже Власенко.
"Завтра будемо вживати всіх можливих юридичних заходів для того, щоб повернути суд в русло кримінально-процесуального кодексу, а не в русло тих думок і бажань, які вони мають", - додав адвокат.
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