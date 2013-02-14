Власенко: Справу Щербаня слухатиме суддя, який позбавив житла вчительку

Про це повідомив захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко в ефірі 5 каналу.

Кицюк виносив рішення у справі київської вчительки Ніни Москаленко, яка програла апеляційний суд, пов’язаний з рейдерським захопленням її землі та житла нагадує Українська правда.

"Як він нехтував правами пані Ніни, так він нехтуватиме правами Юлії Тимошенко, правами захисту і так далі", - каже Власенко.

"Завтра будемо вживати всіх можливих юридичних заходів для того, щоб повернути суд в русло кримінально-процесуального кодексу, а не в русло тих думок і бажань, які вони мають", - додав адвокат.