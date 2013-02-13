Вчительку, яка погрожувала себе спалити, суд таки викинув на вулицю

Апеляційний суд міста Києва розглянув і не задовольнив апеляційну скаргу київської вчительки Ніни Москаленко на рішення Печерського районного суду столиці про виселення з житла і позбавлення права власності на землю.

Як відзначається у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Всеукраїнського об’єднання «Свобода», перше судове засідання, пов’язане з рейдерським захопленням землі та житла Н. Москаленко, - у Апеляційному суді відбулося об 11:00.

«Згідно з цим рішенням суду першої інстанції вчительку разом із неповнолітнім сином та старенькою матір‘ю викидають просто на вулицю» - говориться у повідомленні.

Засідання тривало всього 15 хвилин і апеляція задоволена не була, відзначають у партії. При цьому, за словами Н. Москаленко, «рішення було вже готовим, а судді Андрієнко Антоніні Миколаївні залишилося лише його зачитати».

О 14:00 відбулося засідання у кримінальній справі, де Н. Москаленко обвинувачують у «побитті рейдера».

Як відзначає «Свобода», у справі відбувся допит свідків з боку захисту. Водночас, суддя не прийняв жодного клопотання адвоката Н. Москаленко О. Свиридовського і «закривав очі на кричущі нестикування в «доказовій базі», ґрунтованій на показах свідків-рейдерів».

Під час цього судового засідання Київська міська організація ВО «Свобода» провела пікетування суду з вимогою припинити свавілля та закрити сфабриковану кримінальну справу.

У партії також відзначають, що допит свідків продовжиться на наступному засіданні Печерського районного суду, яке відбудеться 22 лютого о 14.00

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року прокуратура Києва зобов’язала міліцію цілодобово охороняти будинок по провулку Землянському, 14, де проживає вчителька Н.Москаленко.

Встановлено, що Н.Москаленко впродовж останніх декількох місяців шість разів зверталася до Печерського райуправління міліції із заявами про підроблення документів на спадщину, блокування невідомими особами проходу до її будинку, повалення паркану та побиття вікон, а також щодо пошкодження невідомими мережі електропостачання, отруєння її собаки та стосовно погроз, що надходять на її адресу від невстановлених осіб.

Як з’ясувалося, усі заяви Н.Москаленко міліцією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте належних заходів до встановлення осіб, причетних до вчинення цих правопорушень, а також безпечного її проживання не вжито. Звернення вчительки тривалий час залишалися неперевіреними, підкреслили в прокуратурі.

За інформацією ЗМІ, київська вчителька Н.Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. Землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже впродовж року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у три мільйони доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак із квітня від цього власника на адресу Н.Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Н.Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, вчителька Ніна Москаленко заявляла, що вчинить акт самоспалення, якщо апеляційний суд залишить в силі рішення Печерського районного суду Києва про виселення її з власного будинку у центрі міста.