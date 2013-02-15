Ляшко і Салій хочуть в мери Києва

Лідер Радикальної партії, нардеп Олег Ляшко і колишній глава Київміськадміністрації Іван Салій готові піти в мери Києва.

Про це вони заявили сьогодні на круглому столі в Інституті Горшеніна, повідомляє LB.ua.

Ляшко підкреслив, що вчора його Радикальна партія вирішила йти на вибори до Київради і питання кандидата в мери буде вирішуватися на з'їзді. "Вчора ми прийняли рішення йти на вибори, і, думаю, 10-12% наберемо", - спрогнозував він перспективи своєї політичної сили.

При цьому депутат заявив, що він готовий відстоювати права киян.

У свою чергу Салій заявив, що його кандидатура може стати компромісною для всіх політичних сил. "Кращого кандидата в мери, ніж я - немає. Хто ще може зрівноважити вас всіх?", - заявив він.

На його думку, новим мером столиці повинен бути господарник, а не олігарх.

Нагадаємо, партії "Батьківщина", "УДАР" і "Свобода" мають намір представити єдиного кандидата в мери Києва. Бажання стати таким кандидатом вже висловили нардепи Анатолій Гриценко, Микола Катеринчук та екс-глава Мінрегіонбуду Василь Куйбіда.

Народний депутат Петро Порошенко також готовий стати мером столиці.