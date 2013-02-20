Депутати не змогли домовитися про розблокування Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що ніяких результатів не досягнуто, а фракція Партії регіонів «відмовилась від всіх попередніх домовленостей».

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 лютого блокують трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування депутатів.

Голови опозиційних фракцій «Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко 19 лютого повідомили, що керівники фракцій домовились про розробку змін до регламенту ВР щодо особистого голосування депутатів.

Зокрема, вимогою опозиції є ухвалення відповідних змін до Закону «Про регламент Верховної Ради України», які унеможливлять порушення принципу особистого голосування. Серед них: подвійна реєстрація народних депутатів (особиста – письмова та електронна); блокування карток депутатів, які не зареєструвалися в сесійній залі; покарання порушників принципу персонального голосування шляхом заборони брати участь у засіданнях ВРУ; обов’язкове переголосування рішень, ухвалених із порушенням принципу особистого голосування.