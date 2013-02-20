Депутати не змогли домовитися про розблокування Ради
Сьогодні увечері не досягнуто домовленостей між фракціями опозиції та більшості щодо розблокування роботи Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Він зазначив, що ніяких результатів не досягнуто, а фракція Партії регіонів «відмовилась від всіх попередніх домовленостей».
Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 лютого блокують трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування депутатів.
Голови опозиційних фракцій «Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко 19 лютого повідомили, що керівники фракцій домовились про розробку змін до регламенту ВР щодо особистого голосування депутатів.
Зокрема, вимогою опозиції є ухвалення відповідних змін до Закону «Про регламент Верховної Ради України», які унеможливлять порушення принципу особистого голосування. Серед них: подвійна реєстрація народних депутатів (особиста – письмова та електронна); блокування карток депутатів, які не зареєструвалися в сесійній залі; покарання порушників принципу персонального голосування шляхом заборони брати участь у засіданнях ВРУ; обов’язкове переголосування рішень, ухвалених із порушенням принципу особистого голосування.