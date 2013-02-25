Євродепутат: Підписання асоціації збільшить шанси Тимошенко вийти на волю

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив депутат Європарламенту Павел Залевський.

Він виступив за якнайшвидше звільнення як Ю.Тимошенко, так і кошишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, відзначивши, що затримка з підписанням угоди не покращить ситуацію з цими опозиційними політиками.

Євродепутат, який з початку цього року очолює Польсько-Український громадський форум, зауважив, що зараз існують два погляди на вирішення проблеми вибіркового правосуддя в Україні.

"Логіка утримання статус-кво означає перебування у нинішньому становищі з відповідними наслідками для Юрія Луценка та Юлії Тимошенко", - сказав він.

Натомість підписання угоди з ЄС, на переконання П.Залевського, дозволить реформувати українське законодавство таким чином, аби воно відкрило дорогу для звільнення згаданих політиків.

"Я не маю жодного сумніву, що підписання Угоди про асоціацію з серйозним бажанням її реалізувати означає звільнення пані Юлії Тимошенко. Я не знаю, чи це станеться до чи після підписання документа", - сказав П.Залевський.

Водночас європарламентарій, якй є членом польської партії влади "Громадянська платформа", не став коментувати інформацію про нібито обіцянку представників української влади звільнити Ю.Луценка. "Не знаю, що обіцяв Президент Віктор Янукович, але я би тішився, якби це були не лише обіцянки, але й факти", - сказав він.

Як відомо, у Євросоюзі ставлять однією з вимог підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року вирішення проблеми вибіркового правосуддя, символом якої вважається "справа Тимошенко".

Cама Ю.Тимошенко неодноразово закликала Євросоюз підписати Угоду про асоціацію з Україною, незважаючи на те, що вона залишається в ув’язненні.

Водночас, за даними ряду експертів, звільнення Ю.Тимошенко є принциповою умовою для низки держав Євросоюзу, без виконання якої угоду не буде підписано.