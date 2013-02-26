На виборах в Італії перемагають лівоцентристи

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт МВС країни.

Після обробки інформації з 100% національних виборчих дільниць лівоцентристські сили одержують 29,54%, правоцентристська коаліція екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі - 29,18%. Згідно з прийнятим у 2006 році законом, навіть така перемога забезпечує лівим абсолютну більшість місць у Палаті депутатів: партія або коаліція, що лідирує на виборах, одержує одразу 55% крісел. Закон було прийнято коаліцією С.Берлусконі, але вже вдруге обертається проти неї.

Ці дані не враховують результатів голосування приблизно 3 мільйонів італійських громадян за кордоном, які надійдуть пізніше. Проте, на думку експертів, ці дані вже не здатні змінити загальні результати.

Громадський "Рух 5 зірок" відомого блогера і сатирика Беппе Грілло одержав 25,55%, центристський блок прем'єра Маріо Монті, який достроково пішов у відставку, - 10,56% виборців.

Взяти участь у виборах було запрошено понад 50 мільйонів італійців, явка виборців становила понад 75%.