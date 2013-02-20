Берлусконі звинуватили у шахрайстві з мільйонами ошуканих виборців

Прокуратура Риму оцінить дії екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі, який очолює правоцентристську коаліцію на майбутніх 24-25 лютого парламентських виборах, який розіслав виборцям листа з обіцянкою відшкодувати їм виплачений муніципальний податок на нерухомість (IMU).

Як повідомляють РІА Новости з посиланням на італійські ЗМІ, з відповідною заявою в прокуратуру звернувся Джанфранко Машіа, що є кандидатом у регіональну раду області Лаціо від блоку "Громадянська революція". На його думку, своїм листом, на конверті якого було вказано "Важливе повідомлення. Відшкодування IMU 2012", С.Берлусконі порушує норми передвиборчого законодавства і займається шахрайством.

У цьому зв'язку Дж.Машіа просить слідчих уважно вивчити звернення відомого політика, щоб встановити, чи є в його діях спроба підкупу виборців. "Мільйони італійців отримали в свої поштові скриньки підписане Берлусконі послання, текст якого виглядає як обіцянка виплатити гроші в обмін на голоси", - пояснив він.

З цією оцінкою дій лідера правоцентристської коаліції згодні багато відомих італійських політиків, що беруть участь у виборчій кампанії. Так, на думку лідера партії "Італія цінностей" Антоніо Ді П'єтро, лист С.Берлусконі є не передвиборчою агітацією, а справжнім шахрайством. Прем'єр-міністр Італії Маріо Монті, який стоїть на чолі передвиборчого блоку центристів, також висловив думку, що його попередник, відправляючи подібні листи, намагається купити голоси італійців.

Вперше про свій намір у разі перемоги повернути італійцям виплачений ними в 2012 році муніципальний податок на нерухомість, введений урядом Маріо Монті, С.Берлусконі заявив на початку лютого. Тоді він зазначив, що він і його прихильники приймуть відповідне рішення на "першому ж засіданні Ради міністрів".