Фотографів і операторів не пускають на Кабмін з Януковичем

Про це пише Українська правда.

Прес-служба уряду пояснює це тим, що в залі не вистачає місць, адже на засіданні уряду за участі президента Віктора Януковича забажали бути присутніми депутати від опозиції.

Раніше було проанонсовано, що телеоператори та фотографи зможуть бути присутніми безпосередньо у залі, де відбуватиметься розширене засідання уряду. Втім станом на ранок це прибрано з анонсу, який розміщений на сайті.

Співробітники апарату Кабміну також зазначають, що у вівторок вони не знали, що депутати захочуть прийти на засідання.

Станом на 9 годину всім журналістам, в тому числі операторам та фотографам, пропонують спостерігати за засіданням уряду у прес-центрі, де засідання транслюватиметься в прямому ефірі.

Крім того, зазвичай засідання уряду транслює телеканал УТ-1.

Втім очевидно, що ані фотографи, ані телеоператори не зможуть висвітлювати подію, перебуваючи в залі виділеному для преси.