Азаров переклав вину з Укравтодору на місцеву владу

Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Миколи Азарова у Facebook.

"Останнім часом від Вас (користувачів Facebook - УНІАН) надходить багато фото- і відеопідтверджень про незадовільний стан доріг у різних населених пунктах України. У зв'язку з цим потрібно роз'яснити, що не за всі з них відповідає «Укравтодор». Вулиці, проїзди і автошляхи у межах населених пунктів перебувають у комунальній власності. Їх зобов'язана утримувати місцева влада", - зазначається у повідомленні.

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Як наголошується, місцеві ради приймають свої бюджети, виділяють або не виділяють кошти на ремонт доріг, самостійно розпоряджаються державною субвенцією на ці цілі. Тому звернення про незадовільний стан доріг у населених пунктах необхідно, в першу чергу, направляти місцевій владі і дублювати їх на сторінку М.Азарова, зазначається у повідомленні.