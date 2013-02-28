Янукович призначив главі СБУ нового заступника
20:19, 28 лютого 2013Політика
1177 0
Янукович призначив Черних першим заступником голови СБУ.
Сергія Черних забрали з МВС у СБУ / Фото: mvs.gov.ua
Президент України Віктор Янукович призначив Сергія Черних першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України, звільнивши його з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.
Тексти відповідних указів розміщено на його офіційному сайті глави держави.
Також іншим указом в порядку переатестування В.Янукович присвоїв С.Черних військове звання генерал-полковника.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter