Янукович призначив главі СБУ нового заступника

Янукович призначив Черних першим заступником голови СБУ.

Президент України Віктор Янукович призначив Сергія Черних першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України, звільнивши його з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України. Тексти відповідних указів розміщено на його офіційному сайті глави держави. Також іншим указом в порядку переатестування В.Янукович присвоїв С.Черних військове звання генерал-полковника.

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