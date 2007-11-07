В Івано-Франківську провели показовий суд над комуністичною ідеологією

Сьогодні в Івано-Франківську активісти обласної організації «Національний альянс» на Вічевому майдані організували показовий суд над комуністичною ідеологією за злочини проти української нації.

Як передає кореспондент УНІАН, на імпровізованій сцені суд відбувався відповідно до процедури: були судді, потерпілі та обвинувачені, адвокати. «Комунізм» (хлопець у червоній майці із серпом та молотом на грудях) у суді виступав російською мовою і говорив про злочини УПА і про «бандеровцов», которых почему-то ценят только на западе Украины».

За словами голови Івано-Франківської обласної організації “Національний альянс” Олени ПЕТРОВОЇ, для багатьох українців 7 листопада є днем скорботи за потерпілими від радянського режиму. «Івано-Франківський «Національний альянс» хоче винести на показовий суд обвинувачення проти радянського режиму і домогтися засудження комуністичної ідеології та породжених нею інших антиукраїнських рухів, організацій, на зразок «Євразійського союзу молоді», як свого часу у Нюрнбергу було засуджено фашизм», - наголосила вона.

По завершенню судового процесу відбувся символічний похорон комунізму, як пережитку радянських часів, а також новітніх ідей, спрямованих проти української нації. Члени Альянсу поховали «комунізм». «Хотілося б, щоб імперські і антиукраїнські ідеї були так само поховані і в свідомості наших співвітчизників», - підсумувала О.ПЕТРОВА.

Захід відбувся без ексцесів при присутності правоохоронців.

А в першій половині дня свої заходи провели комуністи Прикарпаття. У приміщенні Івано-Франківського обкому Комуністичної партії відбулися урочисті збори з нагоди 90-ї річниці Жовтневої революції, на яких партійних активістів нагороджено грамотами. Члени обласної і міської організацій КПУ на Меморіальному кладовищі поклали вінки і квіти до могил полеглих воїнів, які визволяли Івано-Франківськ від фашистських загарбників.