Опозиція передумала зривати «шоу» Януковича, але на пікет вийшла

Як передає кореспондент УНІАН, активісти “Батьківщини” стоять від готелю «Дніпро» до стадіону «Динамо». Вони тримають партійні прапори.

Безпосередньо під Українським домом зібралися на мітинг люди під прапорами “Молоді регіони”.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого стало відомо, що 1 березня «Батьківщина» планує провести пікет перед Українським домом, де триватиме прес-конференція В.Януковича.

За інформацією прес-служби «Батьківщини», «Опозиція не планує зривати прес-конференцію Президента. Таке рішення ухвалене винятково з поваги до українських журналістів, які вже півтора роки не мають змоги поставити свої запитання Януковичу і яких натомість «годують» нудними зрежисованими шоу».