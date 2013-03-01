Розпочалася прес-конференція Януковича: акредитувались майже 400 журналістів
11:35, 01 березня 2013Політика
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У Києві в Українському домі розпочалась прес-конференція Президента України Віктора Януковича.
Віктор Янукович - в Українському домі
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на прес-конференцію акредитувались 396 журналістів, з них 259 - представники центральних та іноземних ЗМІ.
У залі, де відбувається прес-конференція, перебувають представники громадського руху “Стоп цензурі!”.
Запитання Президенту можуть поставити як представники центральних ЗМІ, так іноземних і регіональних.
Сьогоднішня прес-конференція є першою прес-конференцією глави держави з 2012 року. Влітку 2012 року В.Янукович не зміг провести прес-конференцію у зв’язку з масовими протестами проти прийняття мовного закону.
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