Розпочалася прес-конференція Януковича: акредитувались майже 400 журналістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на прес-конференцію акредитувались 396 журналістів, з них 259 - представники центральних та іноземних ЗМІ.

У залі, де відбувається прес-конференція, перебувають представники громадського руху “Стоп цензурі!”.

Запитання Президенту можуть поставити як представники центральних ЗМІ, так іноземних і регіональних.

Сьогоднішня прес-конференція є першою прес-конференцією глави держави з 2012 року. Влітку 2012 року В.Янукович не зміг провести прес-конференцію у зв’язку з масовими протестами проти прийняття мовного закону.