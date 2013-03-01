Януковичу асоціація з ЄС має бути дорожча ніж депутатство Власенка - експерти

Позбавлення народного депутата від ВО "Батьківщина" Сергія Власенка депутатського мандата може викликати нову парламентську кризу і зірвати підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, тому Президент України Віктор Янукович на це не піде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко на прес-конференції у Києві.

"Це може спровокувати нову парламентську кризу, тому я думаю, що владі зараз потрібна більш чітка політика і чіткий пріоритет інтересів. Що важливіше: з'ясовувати стосунки із Власенком чи інтеграція у Європу?", - сказав В.Фесенко.

На тему: Долю Власенка у вівторок вирішить колегія з 5 суддів

За його словами, позбавлення С.Власенка депутатського мандата може стати приводом для критики України європейськими політиками, що зменшить шанси держави на підписання у 2013 році Угоди про асоціацію з ЄС.

Разом з тим, політолог зазначив, що такими діями влада намагається позбавити "Батьківщину" ефективної комунікації зі своїм лідером Юлією Тимошенко.

"Власенко є головним комунікатором, не тільки юридичним, але й політичним між Тимошенко і фракцією", - зазначив В.Фесенко, додавши, що якщо владі вдасться відсторонити С.Власенка від судових справ Ю.Тимошенко, то опозиція втратить механізм ведення ефективних консультацій зі своїм лідером.

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, позбавлення С.Власенка депутатства буде для Президента стратегічною і тактичною помилкою, а відповідне звернення до Вищого адміністративного суду України є лише елементом залякування захисника Ю.Тимошенко та спробою зменшити його вплив у медіа-просторі.

"Іти на те, щоб забирати мандати в опозиціонерів, а потім забирати для симетрії мандати у своїх однопартійців чи соратників — це безглуздо із стратегічної і тактичної точки зору. Тому Власенко залишиться з мандатом народного депутата, але його репутації, можливо, буде нанесена шкода", - зазначив В.Карасьов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, у Вищому адміністративному суді України підтвердили надходження позову голови Верховної Ради Володимира Рибака про дострокове припинення депутатських повноважень С.Власенка і представника Партії регіонів Андрія Веревського.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” в листопаді 2013 року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усунення недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.