Головне за день: огляд топ-новин

Тюремники завляють, що Тимошенко відмовилася їхати до Києва

ДПтСУ стверджує, що Тимошенко відмовилася від етапування до Києва для участі в суді. Також тюремники розповіли, що засуджена екс-прем'єр поки відмовляється від відеоконференцій із судом.

Опозиція вимагає від Рибака відкликати позбавлення Власенка мандата

Яценюк звинуватив Рибака у тому, що він докладає всіх зусиль, аби паралізувати роботу Верховної Ради.

Єфремов: Макеєнко пожартував про складення повноважень голови комітету

Єфремов переконує, що його однопартієць пожартував, коли сказав опозиції про складення повноважень голови регламентного комітету ВР.

Свідок впевнений, що Тимошенко замовила, а Лазаренко організував убивство Щербаня

Екс-голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир Щербань заявляє про причетність екс-прем'єрів Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка до вбивства Євгена Щербаня у 1996 році. На запитання, чому він не звернувся до правоохоронців вже після вбивства Є.Щербаня, екс-губернатор відповів, що боявся за своє життя. Водночас захист Тимошенкопоказав відеозапис інтерв’ю Щербаня, в якому він заперечує конфлікт з Лазаренком.

ЗМІ: У Києві скоїли замах на Вадима Рабиновича

У автомобіль відомого бізнесмена, який виїжджав із двору офісу, з боку порожнього сусіднього будинку було кинуто вибуховий пристрій. Щоправда, у міліції запевнили, що у «Лексуса» Рабиновича постраждала тільки фара.

Янукович: Питання про МС має обговорюватися у чотиристоронньому форматі

Під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним Віктор Янукович заявив, що питання про формат співпраці України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану має обговорюватися у чотиристоронньому форматі. Він також натякнув, що час поставити крапку в газових переговорах.

Одеський НПЗ купив Курченко

Російська нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» продала українській групі «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК) 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.