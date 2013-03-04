Одеський НПЗ купив Курченко

Згідно з повідомленням, угоду планується укласти до 1 червня 2013 року після виконання сторонами ряду попередніх умов.

«ЛУКОЙЛ» ухвалив рішення про продаж Одеського НПЗ у рамках затвердженого плану реструктуризації зарубіжних нафтопереробних активів», - говориться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, група компаній «Газ Україна», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК), виявляє цікавість щодо придбання Одеського і Лисичанського нафтопереробних заводів.

Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса), який з жовтня 2010 року зупинив роботу за ініціативою власника - компанії «ЛУКОЙЛ», здатний щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти. Завод належить «ЛУКОЙЛУ» з 2000 року.

Із липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗперебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дозволила випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне пальне - за стандартом Євро-4.

У жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ. Найбільша в РФ приватна нафтова компанія своє рішення пояснила низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

У 2011 році «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» збільшив чистий збиток на 3,7%, порівняно з 2010 роком, до 795,841 млн. грн.

Компанії «ЛУКОЙЛ» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії й за кордоном - в Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.

Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність в ЗМІ у зв'язку з придбанням наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн. дол.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і зрідженим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямами. Річний оборот групи становить близько 10 млрд дол.