У міліції стверджують, що у «Лексуса» Рабиновича постраждала тільки фара

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України у Києві, сьогодні о 15.40 по спецлінії “102” надійшло повідомлення про вибух біля автомобіля “Лексус” на вул. Мечнікова, 14.

За попередніми даними, внаслідок інциденту у транспортного засобу пошкоджено скло передньої фари.

Також в столичному ГУ МВС зауважили, що наразі не володіють інформацією, кому належить цей транспортний засіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними MIGnews.com.ua, сьогодні, 4 березня, в Києві, приблизно о 15:36 в районі метро "Кловська" (вул. Мечникова) скоєно замах на життя президента ФК "Арсенал" (Київ), співголову Європейського єврейського парламенту (EJP), президента Всеукраїнського єврейського конгресу, відомого бізнесмена Вадима Рабиновича.

За інформацією MIGnews.com.ua, у його автомобіль, який виїжджав із двору офісу, з боку порожнього сусіднього будинку було кинуто вибуховий пристрій. Автомобіль постраждав. Величезної сили вибух був чутний на всій вулиці Мечникова, в деяких будинках вибито шибки, спрацювала сигналізація багатьох автомобілів на довколишніх стоянках.

Подробиці НП з'ясовуються, на місце оперативно прибула група співробітників правоохоронних органів.

Співробітники правоохоронних органів оточили місце вибуху і опитують свідків. Одна з жінок у присутності правоохоронців і ЗМІ повідомила, що бачила чоловіка середнього зросту, років 30-ти, в бейсболці, що прикривала більшу частину обличчя, який після гучного вибуху кинувся бігти у бік будинку на вулиці Первомайського і зник у дворику. Інші очевидці описують силу вибуху - вона була такою потужною, що в будівлях, розташованих по периметру місця події, вилетіли шибки, спрацювала сигналізація на стоянках автомобілів.