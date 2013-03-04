Захист показав відео, де Щербань заперечує конфлікт з Лазаренком

Керівник групи захисту екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко продемонстрував журналістам запис телевізійного інтерв’ю убитого народного депутата Євгена Щербаня від 25 червня 1996 року, у якому Євген Щербань заявив, що у нього немає жодного конфлікту з екс-прем’єром Павлом Лазаренком, що він повністю підтримує його і що разом вони одна команда.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

«У захисту свідчить «живий» Євген Щербань, у той час як Володимир Щербань (один із свідків у справі - УНІАН) посилається начебто на слова мертвої людини», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд допитував екс-губернатора Сумської області В.Щербаня як свідка у кримінальній справі щодо вбивства Є.Щербаня.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Юлія Тимошенко і екс-прем’єр Павло Лазаренко.

Печерський районний суд Києва 13 лютого розпочав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд оголосив вирок у кримінальній справі, що містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі було визнано 8 чоловік. Троє з них засуджені до довічного ув’язнення, решта - до позбавлення волі на строк від 11,5 до 15 років.

Екс-прем'єр П.Лазаренко проходив у справі як замовник цих вбивств.