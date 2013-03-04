Власенко розповів про підозрілий «ланцюг збігів» зі свідком Щербанем

Колишній голова Донецької облдержадміністрації Володимир Щербань під час сьогоднішнього допиту в суді не навів жодного факту у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам по завершенні судового засідання заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

“Жодної обставини по факту свідок Володимир Щербань по відношенню до вбивства Євгена Щербаня не навів”, - сказав він.

Водночас, коментуючи перебіг подій в ході судового засідання, С.Власенко порадив В.Щербаню замислитися, як йому в подальшому треба буде вибудовувати свої покази, оскільки сторона захисту має в своєму розпорядженні відеозапис інтерв’ю Євгена Щербаня, в якому той позитивно відгукується про призначення Павла Лазаренка на посаду прем’єр-міністра України у 1996 році.

“У когось свідчать мерці, а у нас свідчить живий Євген Щербань. Тому хай пан Володимир Щербань тепер думає, як йому міняти свої покази і говорити правду”, - зазначив С.Власенко.

Водночас він висловив здивування з приводу того, що В.Щербань, обіймаючи в середині 90-х років посаду губернатора Донеччини, не знає як функціонувала газова галузь у ті часи, оскільки саме начебто газові питання на Донеччині в ті часи намагалася вирішити корпорація ЄЕСУ.

Разом з тим, захисник висловив здивування стосовно позиції суду, коли сторона захисту намагалася продемонструвати відеодокази.

“Суддя вирішила побудувати китайський мур і не дати нам можливість це презентувати”, - сказав С.Власенко.

За його словами, захист має у своєму розпорядженні документи, які підтверджують той факт, що з рахунків загиблої дружини Є.Щербаня через два дні після вбивства було перераховано на рахунки сина В.Щербаня Артема 2 млн 122 тис 56 доларів.

“Навіщо після смерті дружини Є.Щербаня раптом перерахувалися 2 млн? Там залишок на рахунку, якщо я не помиляюсь, становить 14 тис. дол, тобто майже всі гроші з рахунку були перераховані на структури В.Щербаня. При цьому у своїх поясненнях В.Щербань чітко сказав, що “у мене 2 жовтня (1996 року) конфлікт був в обласній раді, з 3 жовтня мене вигнали з посади голови парламентської фракції”. І після цього жодного разу Євгена Щербаня не бачив”, - зазначив С.Власенко.

«У нас навколо В.Щербаня ціла низка - ланцюг співпадінь, - продовжив він. - Ось не пішов він на футбол, пройшов вибух і загинув Ахать Брагін. Зайшла людина у кабінет до В.Щербаня і сказала йому про 110 млн. Вийшла. І її вбивають одразу (мова іде про одного із засновників Індустріального союзу Донбасу Олександра Момота - УНІАН). Вигнали В.Щербаня з посади голови обласної ради і з посади керівника фракції в парламенті, через місяць гине Є.Щербань. І через два дні після цього з рахунків його дружини зникає 2 млн дол США”.

“І це все викликає у захисту прості запитання”, - додав захисник.