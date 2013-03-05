Опозиціонери оточили трибуну ВР
09:34, 05 березня 2013Політика
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Члени фракції “Батьківщина” збираються у президії та поблизу трибуни Верховної Ради.
Опозиціонери збираються біля трибуни. Фото з Facebook Леоніда Ємця
Як передає кореспондент УНІАН, за трибуною стоїть Олександр Турчинов. Поряд стоять інші опозиційні депутати та про щось радяться.
Народний депутат Леонід Ємець ("Батьківщина") написав у свої сторінці в Facebook: "Трибуну і президію заблоковано!"
В урядовій ложі встановлено картонну фігуру прем’єр-міністра України Миколи Азарова з написом “Папєрєднік”.
Представники опозиції також розміщують плакат із написом “Стоп диктатурі” над президією ВР.
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