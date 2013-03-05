Опозиціонери оточили трибуну ВР

Як передає кореспондент УНІАН, за трибуною стоїть Олександр Турчинов. Поряд стоять інші опозиційні депутати та про щось радяться.

Народний депутат Леонід Ємець ("Батьківщина") написав у свої сторінці в Facebook: "Трибуну і президію заблоковано!"

В урядовій ложі встановлено картонну фігуру прем’єр-міністра України Миколи Азарова з написом “Папєрєднік”.

Представники опозиції також розміщують плакат із написом “Стоп диктатурі” над президією ВР.