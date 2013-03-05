У Верховну Раду принесли картонну фігуру Азарова (додане фото)
09:16, 05 березня 2013Політика
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До сесійної зали ВР принесли картонну фігуру прем'єр-міністра Миколи Азарова.
Народний депутат від «Батьківщини» В’ячеслав Кутовий приніс до сесійної зали Верховної Ради України картонну фігуру прем’єр-міністра України Миколи Азарова.
Як передає кореспондент УНІАН, на фігурі написано “Папєрєднік”.
В.Кутовий заніс фігуру до зали та пішов на засідання фракції.
Папєрєднік / Фото: Facebook Миколи Княжицького
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