У Верховну Раду принесли картонну фігуру Азарова (додане фото)

До сесійної зали ВР принесли картонну фігуру прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Народний депутат від «Батьківщини» В’ячеслав Кутовий приніс до сесійної зали Верховної Ради України картонну фігуру прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Як передає кореспондент УНІАН, на фігурі написано “Папєрєднік”.

В.Кутовий заніс фігуру до зали та пішов на засідання фракції.

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