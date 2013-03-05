Сьогодні ВАСУ може забрати у Власенка мандат

Вищий адміністративний суд України відкрив провадження у справі за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо народного депутата Сергія Власенка про позбавлення його депутатського мандата і сьогодні о 14.00 повинен розпочати його розгляд.

Як зазначено в постанові ВАСУ від 1 березня, справа розглядатиметься колегією у складі 5 суддів.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова ВР В.Рибак направив подання до Вищого адміністративного суду України про позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень.

Голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив 28 лютого, що 9 із 17 членів Регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційнерів-членів комітету, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

Турчинов підкреслив, що рішення Регламентного комітету було передано В.Рибаку, який направив його до ВАСУ.

При цьому О.Турчинов нагадав, що С.Власенко 22 лютого написав заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю, і підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, людина позбавляється права займатися адвокатською діяльністю одразу після написання відповідної заяви.

4 березня регламентний комітет ВР "повторно прийняв" рішення про звернення до суду з проханням позбавити бютівця Сергія Власенка депутатського мандата.

"Щойно відбулося засідання комітету, на якому голова комітету Макеєнко, не надавши протоколів попереднього засідання, на якому нібито розглядалася справа Власенка, не надавши документів і не надавши опозиції можливості брати участь в обговоренні, затвердив рішення", - сказав тоді бютівець Микола Княжицький.

Після цього опозиція зажадала від спікера ВР відкликати своє подання з ВАСУ, але той це робити відмовився.