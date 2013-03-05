Шуфрич виніс з ВР картонного Азарова і натякає, що завтра може винести й Кличка
Народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич вважає, що «регіонали» могли би винести представників опозиції із сесійної зали Верховної Ради України так само, як вони сьогодні винесли картонну фігуру прем’єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Шуфрич сказав у коментарі журналістам у кулуарах ВР.
За словами Н.Шуфрича, сьогодні він скористався тим, що опозиціонери у сесійній залі “сплять”, тому він виніс із зали картонну фігуру прем’єр-міністра, яку до ВР сьогодні принесла опозиція.
“Ми продемонстрували, що сьогодні винесли фігуру, а завтра, якщо буде потреба, винесемо і самих депутатів. Так як вони охороняють президію, то думаю, по одному можна було б винести і самих депутатів”, - сказав Н.Шуфрич.
Крім того, він відзначив, що вважає розміщення такої фігури неповагою до конституційних органів влади.
“Прем’єр-міністр це офіційна особа, і сьогодні дозволити собі в парламенті такі шаржі, на мій погляд, нікому не дозволено”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, народні депутати від опозиції принесли до сесійної зали Верховної Ради України картонну фігуру з зображенням прем’єр-міністра України Миколи Азарова. На ній було написано “Папєрєднік”.