Шуфрич виніс з ВР картонного Азарова і натякає, що завтра може винести й Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Шуфрич сказав у коментарі журналістам у кулуарах ВР.

За словами Н.Шуфрича, сьогодні він скористався тим, що опозиціонери у сесійній залі “сплять”, тому він виніс із зали картонну фігуру прем’єр-міністра, яку до ВР сьогодні принесла опозиція.

“Ми продемонстрували, що сьогодні винесли фігуру, а завтра, якщо буде потреба, винесемо і самих депутатів. Так як вони охороняють президію, то думаю, по одному можна було б винести і самих депутатів”, - сказав Н.Шуфрич.

Крім того, він відзначив, що вважає розміщення такої фігури неповагою до конституційних органів влади.

“Прем’єр-міністр це офіційна особа, і сьогодні дозволити собі в парламенті такі шаржі, на мій погляд, нікому не дозволено”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, народні депутати від опозиції принесли до сесійної зали Верховної Ради України картонну фігуру з зображенням прем’єр-міністра України Миколи Азарова. На ній було написано “Папєрєднік”.