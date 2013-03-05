Комуністи зірвали акцію проти Сталіна

Як передає кореспондент УНІАН, за півгодини до початку акції до Пам'ятника борцям революції прибула колона легкових авто з комуністичною символікою і портретом Й.Сталіна.

Як повідомив в інтерв'ю кореспонденту УНІАН заступник міського голови Олександр Ткаченко, комуністи подали заявку на проведення акції, присвяченій пам'яті Сталіна, у четвер. За його словами, представники ЛГ "СТАН" подали заявку на проведення свого перформансу на цьому ж місці за дві години до початку, хоча анонсувався він більше тижня.

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Прибувши на місце проведення, представники КПУ включили трансляцію промови Лаврентія Берії на похоронах Сталіна.

Представники ЛГ «СТАН» розвернули плакати «STOP ГУЛАГ», «Ми танцюємо на кістках Сталіна» і один із організаторів Олександр Мінкін зібрався пригощати присутніх бутербродами із салом.

До станівців підійшли комуністи на чолі з секретарем обкому КПУ, депутатом обласної ради Максимом Чаленком. Вони порвали плакати і вибили з рук О.Мінкіна піднос з бутербродами, з яких було викладено слово «Сталін».

Завдяки втручанню міліції справа не дійшла до бійки.

Під охороною міліції представники ЛГ «СТАН» поспілкувалися з журналістам і пішли.

Представники КПУ провели свій мітинг, на якому оратори жалкували про розвал Радянського Союзу і заявляли, що Сталін відродиться, Сталін – це майбутнє.

В інтерв'ю кореспонденту УНІАН заступник голови ЛГ «Стан» Костянтин Скоркін, коментуючи подію, сказав: «Сьогодні українське суспільство вагітне сталінізмом. І дуже багатьом здається, що прості відповіді можуть стати і найбільш ефективними, а принципи «немає людини – немає проблем», «ліс рубають – тріски летять» знаходять серед людей все більший відгук».

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«Сьогодні всі ми, люди доброї волі, повинні об'єднатися для того, щоб не допустити повернення диктатури в нашій країні. Сталінізм вповзає в наше життя поступово – з кожним новим законом, що сіє несправедливість і ненависть, з кожним проявом агресії і нетерпимості. Зараз «Сталіна на нас немає!» і давайте не вирощувати його штучно собі на голову!», - додав керівник ЛГ «Стан» Ярослав Мінкін.