27% українців хочуть ще одного Сталіна

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування громадської думки, що було проведено Київським міжнародним інститутом соціології.

Дослідження показало, що більше третини населення України (37%) негативно ставляться до постаті Й.Сталіна, позитивно ставляться 22% українців, а байдуже – 28%.

Відповідаючи на запитання, якою мірою респонденти згодні чи не згодні з певними судженнями про Й.Сталіна, 34% опитаних (на Заході 12%, на Сході 48%) назвали його «мудрим керівником, який привів СРСР до могутності та процвітання», 47% - не згодні з цим твердженням.

При цьому «жорстоким, нелюдським тираном, винним у знищенні мільйонів безневинних людей» Й.Сталіна вважають 74% населення, не згодні з цим – 13%. Найбільше згодних на Заході (88%), найменше – на Сході (63%).

З твердженням, що «наш народ не зможе обійтися без такого керівника, як Сталін, який прийде та наведе порядок», згодні 27% населення, не згодні з цим – 57% опитаних українців. Найбільше згодних на Сході (36%), найменше – на Заході (9%).

Відповідаючи на запитання, чи хотіли би респонденти жити та працювати при такому керівнику країни, як Й.Сталін, більш як половина українців (53%) впевнено не хотіли б жити при такому керівникові.

20% відповіли «мабуть, ні», а в абсолютній меншості - кількість бажаючих жити при такому керівникові, як Й.Сталін (6%). Водночас, «мабуть, так» відповіли 9% опитаних українців.

При цьому найбільше бажаючих жити при такому керівнику, як Сталін, на Сході - 26%, найменше на Заході – 5%.

На запитання про особисте ставлення до Й.Сталіна в цілому 16% опитаних відповіли, що ставляться до нього з повагою, з симпатією – 5%, із захопленням – 2%; з ворожістю, роздратуванням та відразою й ненавистю – однаково по 16%, зі страхом – 8%.

Суттєво відрізняється ставлення до постаті Й.Сталіна за регіонами: так, позитивне ставлення превалює у Східному (36%) та Південному (27%) регіонах, негативне – у Західному (64%) та Центральному (39%).

Найменше позитивно налаштованих до постаті Й.Сталіна серед молоді віком 18-29 років (16%), найбільше – серед людей похилого віку, 70 років та старше – 35%.

Також найменше позитивно налаштованих до постаті Й.Сталіна серед людей з вищою освітою (19%), інші освітні групи 22-25%.

Київський міжнародний інститут соціології з 8 по 17 лютого 2013 року провів опитування громадської думки щодо ставлення населення України до постаті Й.Сталіна (за запитаннями досліджень, що були проведені в Росії, Грузії, Вірменії та Азербайджані).

Методом інтерв`ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50.