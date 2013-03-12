Опозиція думатиме до понеділка, чи знімати облогу ВР

У понеділок, за 5 хвилин до десятої ранку, опозиція повідомить, чи продовжить блокування парламенту.

Про це заявив депутат від ВО "Свобода" Ігор Швайка в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє Українська правда.

"Ми готові будемо дати відповідь на це запитання в понеділок, за 5 хвилин до десятої. Ми налаштовані працювати", - відповів він на запитання журналістів щодо подальшого блокування.

"По-іншому, ніж звикли, не може працювати Партія регіонів, бо вона сприймає парламент, як сприймала тривалий час, як департамент адміністрації президента. А по-старому ми не даємо працювати Партії регіонів з їхніми сателітами комуністами…", - сказав він, пояснивши, що опозиція надалі наполягатиме на персональному голосуванні.