Азаров хоче залишити депутатів-«нероб» без зарплат

Як передає УНІАН, про це прем’єр написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ті, хто блокує роботу парламенту, 100% не повинні отримувати зарплату. Але багато депутатів, я в цьому впевнений, працюють у комітетах, обговорюють законопроекти і готують їх до розгляду. Тому не можна всіх депутатів огульно вважати неробами. Але тих, хто блокує, безумовно, треба карати», - сказав М.Азаров.

Він також додав, що виборцям варто запитати депутатів, що корисного вони зробили за той час, коли вони прийшли в парламент. "Мене дуже турбує, що Верховна Рада 4 місяці не працює», - зазначив М.Азаров.

Глава уряду вважає, що в такій складній ситуації, в якій зараз перебуває країна, необхідний працюючий парламент, а не численні деструктивні заклики блокувати його роботу.

«Але поки наші люди не усвідомлюють це і будуть продовжувати підтримувати ці політичні сили, то я повинен заявити прямо - очікувати покращення життя досить важко, оскільки багато в чому і багато рішень залежать від рішень Верховної Ради», - заявив він.