Литвин поговорив з Тимошенко про погоду

Блок Литвина має готуватися блокувати трибуну Верховної Ради. Такий наказ лідер блоку віддав депутатам фракції у присутності делегатів 9 з`їзду Народної партії України. «Нас штовхають, приєднуйтеся, підтримайте скасування мораторію на продаж землі, - заявив Литвин. - Чому весь світ кричить Україні: відмініть мораторій? Тому що землі знають ціну. А ті, хто вже все скупив, хоче легалізувати те, що купив тіньовим чином, і вимагає скасувати мораторій. Так навіщо нам освячувати чиїсь дії? Ми повинні робити все, навіть трибуну блокувати, але щоб земля не була розпродана... Нам треба демонструвати солідну позицію, не розмінуватися...»

Що стосується перспектив входження Блоку Литвина до демкоаліції, тут ситуація продовжує залишатися невизначеною. Як і перспектива підтримки кандидатури лідерки БЮТ Юлії Тимошенко на пост прем`єра. Литвин сказав кореспонденту УНІАН, що він говорив з Тимошенко про політику, про життя, про погоду, про те, як розблоковувати роботу робочої групи. Він також сказав, що нікому нічого не винен і що не жив в кредит.

Депутати його блоку висловлювалися різкіше. Олег Зарубінський був категоричний: «Ми не в траншеях, ми спілкуємося, але мати з нею справу – вибачте... Вона за три дні до виборів бігала по ефірах і говорила – не голосуйте за блок Литвина. А потім бігала за Литвином – то в Академію, то в поліклініку, де йому уколи робили, приєднуйтеся. Тепер ми їм всім потрібні. Вони розуміють, що ані одна, ані інша коаліція без нас не відбудеться.»

Ще один делегат з`їзду Сергій Гриневецький відрізав: « Та вона пропіарилась на Литвині. Ніяких домовленостей не було».

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