У ЄС виштовхують Україну на передову переговорів з Грузією

Європейський Союз наголошує на важливості провідної ролі української сторони у підтриманні демократичного процесу в Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні, 9 листопада, у рамках робочого візиту до Грузії спеціальний представник міністра закордонних справ України, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ зустрівся зі спеціальним представником Європейського Союзу на Південному Кавказі Пітером СЕМНЕБІ та керівником Представництва Єврокомісії в Грузії Пером ЕКЛУНДОМ.

В центрі уваги бесіди був останній розвиток подій в Грузії. Представники Європейського Союзу наголосили на важливості провідної ролі української сторони у підтриманні демократичного процесу в Грузії. Сторони обговорили шляхи взаємодії України і ЄС з метою сприяння подальшому утвердженню демократичних норм і стандартів у цій країні.

Під час розмови також порушувалися питання щодо врегулювання існуючих на території Грузії „заморожених” конфліктів. За словами П.СЕМНЕБІ, активна співпраця Європейського Союзу та України з даного питання є доказом значного потенціалу для взаємодії у галузі забезпечення європейської безпеки і стабільності. У даному контексті представник Євросоюзу підтвердив свою участь у Київському безпековому форумі, в рамках якого буде проведена міжнародна конференція „Врегулювання заморожених конфліктів у контексті безпеки та стабільності Чорноморського регіону”, яка пройде 14-15 листопада у Києві.