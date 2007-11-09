Черновецький зізнався, чим він зранку запиває вівсянку

Мер Києва Леонід Черновецький вважає, що його політику підтримує більшість депутатів Київради.

"Підтримка Київради – стовідсоткова. Тільки фракція БЮТ, яка не має власної думки, а глава фракції знаходиться постійно в телефонному режимі з кимсь ззовні. Це не фракція, це нечесно", - сказав Черновецький в ефірі 5 каналу в п`ятницю.

"Там (у БЮТ) є багато окремих людей, які приходять до мене і висловлюють різні, у тому числі і гарні, почуття", - додав він.

На питання, чи можливі нові вибори мера, на чому наполягають лідери "Нашої України" – "Народної Самооборони" і БЮТ, Черновецький відповів:

"В Україні все можливо. Україна – це країна, у якій не діє закон. Сказати вам, що є абсолютна впевненість у тому, що всі відразу раптом на мене накинуться, це ж питання політики, нічого особистого. Там питання конкретні".

Водночас Черновецький додав:

"Згідно з законом я обраний на 5 років. І за ці 5 років я повинен робити різні вчинки, у тому числі і не дуже популярні, котрі можуть не знаходити підтримки у 100% населення".

На питання, з чого починається його ранок, мер відповів:

"Я щоранку біжу свої кілометри. Як би я себе не відчував, я завжди вибігую те, що мені треба зранку, і після цього звичайно сніданок – вівсяна каша. Ще я люблю чорну каву".

"Конкретно завтра о 3 годині в мене якийсь захід із секретаріатом президента", - додав він.

Українська правда