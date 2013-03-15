life :) судитиметься з НКРС за продовження ліцензії

Компанія планує домогтися продовження чинної ліцензій в суді, пише "Дело".

Нагадаємо, НКРЗ не погодилася продовжити діючу ліцензію "Астеліт" і зажадала від компанії придбати дві нові ліцензії вартістю понад 11 млн. грн, у той час як її продовження буде коштувати втричі менше. Термін дії поточної ліцензії оператора закінчується в червні. "ТОВ" Астеліт" не задоволено подібним рішенням регулятора і, відповідно до чинного законодавства, планує звернутися до суду для вирішення питання," - відзначили в компанії.

"Тим не менше, компанія хотіла б підкреслити, що ситуація з початковою відмовою у продовженні ліцензії на окрему послугу не має і не буде мати ніякого впливу ні на бізнес-процеси компанії, ні на послуги, що надаються її абонентам", - підкреслюють в life: ).

Раніше, в жовтні 2010 року держоператор "Укртелеком" залишився без ліцензії на міжнародний і міжміський зв'язок, але компанії вдалося домогтися продовження ліцензії в Окружному адміністративному суді Києва.

З аналогічною ситуацією зіткнувся "Київстар" в 2011 році, але мобільний оператор вирішив придбати ліцензії за 19,4 млн грн.