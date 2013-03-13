ЗМІ: Life :) відмовили у продовженні ліцензії

Як пише видання Коммерсант-Україна, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ), відмовила компанії "Астеліт" у продовженні ліцензії на надання послуг міжнародного та міжміського зв'язку, повідомили вчора в НКРСІ.

Компанія домагалася від комісії продовження існуючої ліцензії, термін дії якої закінчується в червні. Така можливість передбачена законом "Про телекомунікації", прийнятим у 2004 році. Але в НКРСІ вказують, що ця норма поширюється тільки на ліцензії, видані після 2004 року ("Астеліт" отримав ліцензію в 2003 році), і запропонували компанії отримати два нових дозволу вартістю 8,99 млн грн (на міжнародний зв'язок) і 2,04 млн грн (міжміський зв'язок на 6 регіонів).

В "Астеліті" поки не вирішили, чи будуть оскаржувати рішення регулятора в суді, але такий варіант розвитку подій не виключається, відзначає один з топ-менеджерів оператора. "Ми поки не отримали офіційної відповіді НКРСІ. Остаточне рішення приймемо після ознайомлення з ним", - заявили в прес-службі компанії.

Схожі конфлікти були і в інших операторів: у 2010 році НКРСІ відмовляла в продовження ліцензії "Укртелекому", а в 2011-му - групі Vega.