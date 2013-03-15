Тягнибок і Яценюк очолили протестну ходу в Ужгороді
Через негоду мітинг опозиції у рамках акції «Вставай, Україно!» в Ужгороді розпочався на годину пізніше від запланованого.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними опозиції, на мітингу зібралося близько 3 тисяч осіб.
Присутні на мітингу журналісти і громадські діячі оцінюють кількість учасників удвічі менше.
Серед учасників мітингу близько 80% - молодь віком від 18 до 30 років.
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За дві години до початку мітингу громадський діяч і правозахисник Володимир Феськов на своїй сторінці у Facebook написав, що йому телефонували студенти ужгородських вишів і повідомляли про те, що їм пропонують по 50 гривень за участь у мітингу.
На мітинг прибули голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
Учасники акції спочатку зібралися на Театральній площі, звідки рушили до площі Народної (це близько кілометра).