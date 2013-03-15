Екс-прем'єр Таджикистану вважає, що Україна підписала йому смертний вирок

Колишній прем'єр-міністр Республіки Таджикистан Абдумалік Абдуллоджонов порівняв рішення суду про його екстрадиційний арешт із смертним вироком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Шевченківського районного суду Києва, звертаючись до головуючого у процесі.

«Якщо Ви сьогодні ухвалите таке рішення, це буде рівносильне винесенню мені смертельного вироку. Це я заявляю офіційно. Я не прошу нічого неможливого або надприродного, але закони України і міжнародне право мої права захищають», - сказав А.Абдуллоджонов.

При цьому, звертаючись до представника прокуратури, він сказав: «Мене дивує позиція прокуратури. Прокуратура у будь-якій державі є органом, що наглядає за виконанням законів, а українська прокуратура затримує мене, порушивши чотири норми законодавства, дві з яких - міжнародні».

За словами колишнього глави уряду Таджикистану, за 40 днів перебування під вартою в Україні він дійшов висновку, що стосовно нього «тут нікому нічого не потрібно». «Якщо ви заарештуєте мене, ви даєте карт-бланш, що у будь-який момент можуть прийти до мене і відправити мене на розтерзання до Таджикистану», - підкреслив А.Абдуллоджонов.

При цьому він намагався звернути увагу суду на той факт, що одне із головних представництв Інтерполу знаходиться у США, і американські спецслужби, перш ніж вирішити питання про надання йому статусу політичного біженця, ретельно всі перевіряли.

«Ви знаєте, що спецслужби все знають, і ніколи б не дали мені статусу біженця», - сказав А.Абдуллоджонов.

Що стосується його затримання в Україні, то цей факт він пов'язує з тим, що цього року в Таджикистані проводитимуться президентські вибори, у зв'язку з чим його недоброзичливці «все направили проти мене, вони знають мій авторитет там, серед народу... Я їм живим не потрібен. Сьогодні правителі Таджикистану бояться, що будь-які зміни зіграють проти них».

А.Абдуллоджонов пояснив, що на сьогодні практично всіх лідерів опозиції витиснули з Таджикистану, а ті, хто залишився, знищені фізично.

А.Абдуллоджонов висловив упевненість, що Україна істотно відрізняється від Таджикистану. «Все ж таки Україна - це не Таджикистан і не Афганістан. Я думаю, Україна - це цивілізована європейська держава, яка прагне до Євросоюзу, і вона повинна поважати і своє законодавство, і міжнародне», - підкреслив екс-глава таджицького уряду.

А.Абдуллоджонов зазначив також, що в лютому він мав одержати громадянство США. «Всі документи були готові, я хотів на два дні заїхати до України у приватних справах, і повернутися назад», - пояснив він.