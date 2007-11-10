У НБУ розповіли Ющенку, як правильно призначати їм голову

Член ради Національного банку України, почесний президент «Укргазбанку» Василь ГОРБАЛЬ вважає, що процедура призначення голови Національного Банку України не повинна ставати предметом політичних переговорів і домовленостей.

Таку думку В.ГОРБАЛЬ висловив у інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 42 (671) 11-18 листопада 2007 року).

«Раніше політикам вистачало розсудливості, й посада голови НБУ не входила до переліку тих, що підлягали поділу. Та оскільки обіцянки кардинально зросли, й виконати їх стало нереально, то й виникає необхідність підключити до їхньої реалізації «бездонне» джерело ресурсів - Національний банк», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Він вважає неприйнятною пропозицію про передачу повноважень Президенту з призначення голови Нацбанку. «Складно прийняти тезу, що посада голови Нацбанку - це прерогатива саме президента. Законом не випадково спеціально обумовлений термін повноважень голови НБУ, відомий порядок його призначення, а кандидатуру має затверджувати парламент. Украй важливо, щоб посада керівника відомства, яке регулює таку тонку й вразливу сферу, як грошовий обіг, була поза політичними торгами», - підкреслив член ради НБУ.

На думку В.ГОРБАЛЯ, будь-якого банкіра досить складно звинуватити в надмірній політичній заангажованості. «Специфіка нашого бізнесу така, що навіть у маленьких комерційних банках, як правило, збалансовані інтереси представників різних політичних сил, якщо, звичайно, керівник цього банку не ідіот. Що вже говорити про центральний банк… Його голова має бути абсолютно рівновіддаленим від усіх політичних сил», - переконаний він.

Член ради Нацбанку припустив, що останні перипетії навколо посади голови НБУ були спровоковані ще й тим, що нинішній голова Володимир СТЕЛЬМАХ був включений у виборчий список блоку «Наша Україна – Народна самооборона». «З огляду на досить непростий процес «запуску» нового парламенту, особисто я з великою наснагою сприйняв рішення Володимира Семеновича залишитися на своїй посаді до закінчення каденції, тобто до 2009 року. Як мінімум до цього часу, зважаючи на майбутні президентські вибори, політична кухня в Україні навряд чи заспокоїться. З урахуванням високого рівня політичної невизначеності добре, що керівництво Нацбанку на цей нестабільний період залишиться прогнозованим і зрозумілим із погляду тієї політики, яка здійснюватиметься», - пояснив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що «визнає за честь» очолити НБУ в разі переходу нинішнього голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА до парламенту.

При цьому П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що питання про те, хто стане наступним головою НБУ, багато в чому залежить від позиції Президента України, оскільки згідно із Законом України «Про Національний банк», саме він вносить кандидатуру голови НБУ на за твердження в парламенті.

У свою чергу В.СТЕЛЬМАХ 17 жовтня заявив, що не планує переходити на роботу до Верховної Ради України й має намір залишитися на посаді голови НБУ до кінця каденції. За словами В.СТЕЛЬМАХА, він не обговорював питання своєї відставки з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО.