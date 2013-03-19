Кожара провів переговори із заступником Держсекретаря США
22:25, 19 березня 2013Політика
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Міністр закордонних справ України обговорив із заступником Держсекретаря США актуальні питання двосторонніх відносин.
Леонід Кожара та Венді Шерман обговорили питання співпраці
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обговорив з заступником Державного секретаря США з політичних питань Венді Шерман актуальні питання двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного, зокрема в контексті головування України в ОБСЄ.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, американська сторона підтвердила свою рішучу підтримку європейської інтеграції нашої держави.
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