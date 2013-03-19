Кожара провів переговори із заступником Держсекретаря США

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обговорив з заступником Державного секретаря США з політичних питань Венді Шерман актуальні питання двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного, зокрема в контексті головування України в ОБСЄ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, американська сторона підтвердила свою рішучу підтримку європейської інтеграції нашої держави.