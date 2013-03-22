ЗМІ: автозаки поїхали з-під лікарні без Тимошенко

О 10 ранку в Харкові Київський районний суд міста має розпочати чергове засідання у справі про порушення в діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Вранці на територію Центральної клінічної лікарні № 5 м. Харкова, де проходить курс лікування Юлія Тимошенко, в'їхали три автозаки і карета швидкої допомоги, повідомляє сайт "Главное".

"Близько 7.30 в'їхали три автозака і швидка машина у супроводі ДАІ, ще раніше, годині о 6, о 6.30 почала збиратися міліція, зараз тут її дуже багато".

Близько 8:50 кавалькада спецтранспорту залишила територію ЦКБ.

Тимошенко лікарню не покидала, відзначає видання.