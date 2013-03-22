Азарова у ВР зустріли вигуками «Ганьба!» і оплесками

Представники опозиційних фракцій зустріли у сесійній залі Верховної Ради членів уряду на чолі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим вигуками “Ганьба!”, а фракція Партії регіонів - оплесками.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у парламенті відбудеться Година запитань до уряду.

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Тема години на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламентів у понеділок, 18 березня, не була визначена. Йшлося про те, що депутати зможуть ставити свої запитання, а члени уряду даватимуть на них відповіді.

Голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що більшість питань подані у письмовій формі до міністра соціальної політики і праці, міністра охорони здоров’я та міністра фінансів.

За словами В.Рибака, що міністр фінансів Юрій Колобов перебуває у відрядженні, а на засідання парламенту прибув його перший заступник Анатолій Мярковський.

Перед відкриттям пленарного засідання відбулося кількахвилинне спілкування біля урядової ложі першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова та народного депутата від Партії регіонів Юхима Звягільського.