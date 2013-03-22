ЗМІ: Азаров віддав «фінансову поліцію» Захарченку

У розпорядженні Forbes опинився лист прем'єр-міністра Миколи Азарова, адресований міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.

У документі йдеться про те, що прем'єр згоден з пропозиціями глави МВС і просить його розробити концепцію створення спеціального підрозділу для розслідування злочинів в економічній сфері проти держави.

«Спецпідрозділ» буде працювати у складі МВС.

«Прошу підготувати на базі концепції проект..., яким передбачити... (консолідацію - ред.) в створюваному підрозділі (МВС - ред.) функцій з розслідування злочинів економічної спрямованості, якими займаються податкова міліція, митні органи, Держслужба з боротьби з економічними злочинами МВС , Департамент контррозвідувального захисту економіки держави СБУ», - йдеться в листі прем'єра міністру МВС.

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Новому спецпідрозділу будуть передані функції з розслідування злочинів економічної спрямованості, якими займаються податкова міліція, митні органи, УБЕЗ і Департамент контррозвідувального захисту економіки держави СБУ

По суті, пропонується створити орган, аналогічний запропонованому раніше в проекті закону «Про Службу фінансових розслідувань України (фінансову поліцію)», яку у запропонованому спершу варіанті не підтримав жоден з чиновників Кабміну.