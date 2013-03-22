Опора назвала найактивніших депутатів (дослідження)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова правління громадської мережі “Опора” Ольга Айвазовська під час презентації даних дослідження.

“Проте я прошу журналістів та інших критично ставитись до цих речей. В наступних рейтингах ми будемо вводити різного роду коефіцієнти ваги законопроектів”, - зазначила О.Айвазовська.

За її словами, на четвертому місці серед найактивніших законотворців парламенту опинився Віталій Кличко, який подав 35 законопроектів та Петро Симоненко — 33 законопроекти. Втім, як зазначила О.Айвазовська, керівники фракцій часто подавали законопроекти у співавторстві і навіть інколи не знали про суть законодавчих ініціатив, під якими вони підписались. Тому, за її словами, цей рейтинг не дуже висвітлює діяльність найактивніших народних депутатів.

Всього за перші 100 днів роботи парламенту, як відзначила голова правління “Опора”, у Верховній Раді було зареєстровано 1008 законопроектів. Причому, до розробки цих документів були долучені майже усі депутати Верховної Ради. Вона додала, що у законотворчій діяльності не помічений лише 1% депутатів ВО “Батьківщина” та 2% Партії регіонів.

Найактивнішою фракцією у плані розробки документів за даними “Опори” є “Батьківщина”, на другому місці — ПР, на третьому позафракційні депутати. О.Айвазовська зазначила, що за перші 100 днів депутати найбільше опікувались економічним та господарським блоком питань — подано 261 законодавча ініціатива, на другому місці політика і державне управління — 256 ініціатив, на третьому — соціальна сфера — 186. Найменш актуальна для парламентаріїв, за даними “Опори”, виявилась тема зовнішньої політики — зареєстровано лише 9 законопроектів у цій царині.