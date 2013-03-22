Томенко каже, що опозиція на приставному стільці у Януковича не сидітиме

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, зауваживши, що у ЗМІ процитовано Президента та “інших колег”, які висловилися стосовно того, що опозиція проігнорувала засідання Ради регіонів.

“Я так само був здивований: півдня апарат нашого комітету турбували, чи прийду я як голова комітету (Комітету ВР з питань свободи слова та інформації) на засідання Ради регіонів. Це несподівана була історія, що вирішили опозицію і мене запросити на засідання Ради регіонів”, - сказав М.Томенко.

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Він зауважив, що “ніхто із нас на ці засідання ходити не буде”, “тому що сидіти, коли сидять у залі Президент й Адміністрація Президента, губернатори, міністри й охоронці Президента, а на приставному стільці у коридорі буде сидіти два опозиціонера, - це хамство, я вважаю, по відношенню до опозиції і по відношенню до стандартів дискусії”.

За словами М.Томенка, якщо Президент “визріє до цивілізованої дискусії з опозицією”, тоді має відбутися круглий стіл з прямою траснляцією, який буде сформовано таким чином, що з одного боку сидітиме Президент з прем’єр-міністром, а з іншого боку сидітимуть представники опозиції.

“І в прямому режимі йде дискусія про те, як вирішувати ті проблеми, які є в Україні”, - сказав він.

Крім того, М.Томенко додав, що “ходити, щоб у коридорі слухати Президента під наглядом його охоронців, його брифінги чи засідання, опозиція не збирається”.

М.Томенко додав, що звернувся б до Адміністрації Президента, щоб вона не витрачала свій час і час помічників опозиціонерів для з’ясування, чи прийде опозиція послухати Президента.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор Янукович висловив жаль, що сьогодні розірваний зв’язок між законодавчою і виконавчою гілками влади. Він також зауважив, що на засідання Ради регіонів запрошувались представники опозиції, але вони, на жаль, не прийшли.