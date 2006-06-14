”Наша Україна” на межі розколу?

Кириленко не бачить необхідності розпочинати переговори про створення коаліції з Партією регіонів

Віце-прем’єр-міністр України, народний депутат з фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО не бачить необхідності розпочинати переговори про створення коаліції з Партією регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.КИРИЛЕНКА.

„Я не був вчора присутній на засіданні фракції „Нашої України”, але переконаний, що таке рішення не буде підтримано більшістю виборців, які забезпечили перемогу демократичним силам на виборах 2004 і 2006 років”, - заявив він.

В.КИРИЛЕНКО впевнений, що „лідери демократичних сил, якщо вони мають бажання, повинні знайти розумний компроміс в інтересах виборців”.

Він також вважає необ’єктивними звинувачення на адресу „Нашої України” у зриві переговорного процесу. „Оскільки відповідальність за створення демократичної коаліції рівною мірою лежить на всіх трьох політичних силах”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня припинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, переговори про створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією припинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.

Водночас 13 червня лідер блоку «Наша Україна», прем`єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що “Наша Україна” готова почати переговори про створення коаліції спочатку. Він зазначив, що відтепер “Наша Україна” шукатиме вихід із ситуації, можливо, за рахунок розширення коаліції. При цьому, коментуючи можливість створення “коаліції чотирьох” – за участю Партії регіонів – лідер блоку назвав це “найкращим для України”.