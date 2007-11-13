Чалий: Росія підштовхує нас до візового режиму

«Введення такої міри серйозно ускладнює перебування і міжрегіональні поїздки. Вона не стільки закриває країну для в`їзду, скільки прив`язує її до інституту внутрішньої прописки за схемою Радянського Союзу». Так Валерій Чалий, експерт центру Разумкова прокоментував УНІАН нові міграційні правила для українських громадян, яких ввела Росія.

Нагадаємо, що відтепер українці, які в`їжджають в Російську Федерацію більш ніж на три доби, будуть зобов`язані ставати на міграційний облік (зараз українські громадяни, які приїхали до РФ, можуть перебувати без реєстрації 90 днів).

«Це ускладнює мотивацію людей, які хочуть приїхати до Росії, - додав Чалий. - Є ще фінансова сторона питання... Ніби за реєстрацію гроші не беруться, але якщо ви не реєструвалися, то, за деякими даними, штрафні санкції коливаються від 30 до 100 доларів за добу. У такому разі або поїздка має бути короткою, або краще вже тоді вводити візовий режим. Ти знаєш, що оформлена віза і вона діє конкретний період перебування...

Побоююся, що це все призведе до введення візового режиму. І мені здається, що Росія підштовхує нас до цього. Але при цьому не хоче виступити ініціатором. І мені як експертові здається, що якщо ми виступимо з ініціативою введення візового режиму, офіційна Росія швидко погодитися, а у всіх проблемах, які у зв`язку з цим виникнуть, звинуватять Україну», - вважає Чалий.

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