Київські двори обіцяють розчистити на вихідних

07:12, 28 березня 2013
Політика
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Сніг з прибудинкових територій міста Києва почнуть розчищати від снігу тільки на вихідних.

До дворів дійдуть на вихідних / Фото Н.Негрей

Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуації КМДА Іван Гаврилюк.

«Сніг у Києві прибирається, у нас очищені вже основні дороги міста і найближчим часом ми перейдемо до прибудинкової території. В суботу-неділю ми будемо розчищати прибудинкові території», - заявив Гаврилюк.

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