Київські двори обіцяють розчистити на вихідних

Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуації КМДА Іван Гаврилюк.

«Сніг у Києві прибирається, у нас очищені вже основні дороги міста і найближчим часом ми перейдемо до прибудинкової території. В суботу-неділю ми будемо розчищати прибудинкові території», - заявив Гаврилюк.