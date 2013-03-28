Київські двори обіцяють розчистити на вихідних
07:12, 28 березня 2013Політика
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Сніг з прибудинкових територій міста Києва почнуть розчищати від снігу тільки на вихідних.
До дворів дійдуть на вихідних / Фото Н.Негрей
Про це в ефірі «5 каналу» повідомив заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуації КМДА Іван Гаврилюк.
«Сніг у Києві прибирається, у нас очищені вже основні дороги міста і найближчим часом ми перейдемо до прибудинкової території. В суботу-неділю ми будемо розчищати прибудинкові території», - заявив Гаврилюк.
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