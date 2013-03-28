Тюремники запевняють, що без згоди медиків Тимошенко в колонію не заберуть

Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко етапують із лікарні “Укрзалізниці” у Харкові до Качанівської колонії лише за наявності згоди медичних працівників, які її обстежують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Державної пенітенціарної служби України Сергій Сидоренко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Усе залежить від висновків медичних працівників, у першу чергу там, де вона проходить курс реабілітації. Ми знаємо, що усі рішення корегуються і звіряються із фахівцями клініки “Шаріте”, тому все залежить тільки від показів медиків”, - заявив С.Сидоренко.

За його словами, ДПтС не може наполягати на етапуванні ув’язненої Ю.Тимошенко, оскільки процес лікування і медичні висновки є базовими при прийнятті рішень пенітенціарної служби.

На тему: До лікарні Тимошенко прибули Кокс і Квасневський

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації

22 лютого 2013 року прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на висновки своєї медкомісії заявила, що Ю.Тимошенко, яка з травня 2012 року перебуває в ЦКБ «Укрзалізниці», не потребує подальшого лікування в стаціонарі.

Однак, 28 лютого, голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль після огляду екс-прем’єра у харківській лікарні заявив, що Ю.Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування у стаціонарі.

За його словами, німецькі фахівці провели з Ю.Тимошенко “тривалу бесіду”, а з українськими членами Міжнародної медичної комісії — нараду.

К.Айнхойпль зазначив, що після сьогоднішнього візиту лікарі клініки “Шаріте” зробили такі висновки: “Перше - пані Тимошенко хвора. Друге - пані Тимошенко потребує подальшого фізіотерапевтичного лікування. Ми наполегливо радимо продовжити це лікування саме в стаціонарних умовах”.